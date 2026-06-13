◇W杯北中米大会1次リーグD組米国 4―1 パラグアイ（2026年6月12日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のホスト国の1つ、米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイを4―1で制した。1994年大会以来、32年ぶりとなった自国開催でのW杯。FWバログン（モナコ）が、今大会初の1試合2得点と躍動した。1―0の前半31分、左サイドを駆け上がったMFプリシック（ACミラン）からのマイナスのパ