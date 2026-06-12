ドラマ『木更津キャッツアイ』（TBS系）ファンとしては少し残念に思っただろう。6月10日放送の『今さらシロー!〜テストに出ないが役に立つ〜』（TBS系）で、岡田准一がかつての共演者からの申し出を、華麗に断ったからだ。「この日、岡田さんら一行は、近年、移住者が増えているという千葉県木更津市の魅力を深掘りするため、現地を訪れました。そこで女優の酒井若菜さんと感動の再会を果たし、24年前の思い出に浸ったのです」（