クロアチア戦を前に問題が発生イングランド代表が世界中を震撼させる予期せぬトラブルに見舞われた。現地時間6月12日、英公共放送「BBC」は、イングランド代表が遠征先のカンザスシティに到着する前、トレーニング用具の盗難被害に遭ったと報じた。イングランドフットボール協会（FA）は何が盗まれたのかを確認中だが、ベースキャンプ地のスウォープ・サッカー・ビレッジに用具を運んでいた車両がこじ開けられ、ボールやスパイ