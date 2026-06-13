《薄明かり黄昏とんぼは橋のうへ青くつきりと俊敏に飛ぶ》──これは秋篠宮家の長男・悠仁さまが、今年1月14日に初出席された歌会始の儀で詠まれた歌だ。幼少期から無類のトンボ好きとして知られる悠仁さまはいま、ある不測の事態に見舞われていた。【写真を見る】悠仁さまが3年前に書き上げられたトンボ論文、宮中晩餐会に参加する愛子さま、悠仁さま5月27日、フィリピン大統領夫妻を歓迎する宮中晩餐会に出席された悠