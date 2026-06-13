金融株への関心が続く中、保険株にも再評価の余地があるのか注目されている。【こちらも】メガバンク株、還元競争の局面へ3社の分かれ目は増配と自社株買い東京海上ホールディングス、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、SOMPOホールディングスの損保3社は、決算とあわせて株主還元強化を打ち出した。銀行株では金利上昇や自社株買いが株価の材料になったが、保険株でも還元姿勢が評価軸になりやすい。今