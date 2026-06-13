神奈川県相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男が「カッとなり手で首を絞めた」という趣旨の話をしていることがわかりました。この事件は今月10日、相模原市南区の河川敷で、高校3年の佐藤唯来さん（17）が首を絞められるなどして殺害され、元交際相手の男（19）が逮捕されたものです。警察によりますと、男は事件当日を含む複数回、女子生徒に復縁を迫っていたということですが、その