2026年6月11日、中国メディアの観察者網は、米国の多角化努力にもかかわらず、中国の圧倒的な主導権により、米国企業は依然として重要鉱物の安定調達に苦戦していると報じた。記事はロイター通信の10日の報道として、米中貿易全国委員会（USCBC）が発表した報告書の中で、米国企業が中国から重要鉱物を獲得する上でいくつかの進展があった一方、輸出管理や審査許可の遅れの影響で一部のレアアース元素は依然として中国からほとんど