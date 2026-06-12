幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が１２日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、サッカー北中米Ｗ杯の日本代表ＭＦ遠藤航（リバプール）の代替としてＭＦ守田英正（スポルティング）を推した。同日午前２時過ぎにＸに「なんも言いたくないが、さすがに守田やろ。応援します」と短く投稿。このタイミングのポストは遠藤がケガで代表を離れたことを指すのは明らか。遠藤は２月、左足を痛めて手術を受け、５月３１日のアイスランド戦で先発出