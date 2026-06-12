「投げては6回を無失点、打席でも3安打を含む5出塁の大活躍でチームの勝利に貢献。6月の初登板は、圧倒的なパフォーマンスで球場を沸かせました」（スポーツ紙記者）6月3日（現地時間）、ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場したドジャース・大谷翔平選手（31）。今シーズン序盤はバッティングの調子が上がらず、25打席連続ノーヒットを記録するなど苦しんだものの、この日の結果で、防御率は0.74、打率は3割1