東京都北区で6月2日に発生した交通事故をめぐり、電動キックボードのシェアサービスを展開するLUUP（ループ）社は6月9日、利用者が死亡したことを公表した。一方で、事故原因については、現在も警察が捜査中であり、詳細は明らかになっていない。今回の事故はどのようなものだったのか。また、LUUP社はなぜ異例の公表に踏み切ったのか。事故の概要と同社の説明を整理した。●北区王子で62歳が亡くなった警視庁によると、事故が起き