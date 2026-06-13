発売前から大きな話題を呼び、予約サイトの待ち時間表示が数時間にもなったミスタードーナツの期間限定商品「もっちゅりん」。6月3日から販売が始まったが、各地の店舗で行列や品切れが相次ぎ、SNS上では現場のトラブルを伝える声も広がっている。 【画像】店の外まで大行列！ もっちゅりん行列の全貌 「空気読めよー！」高校生からのヤジ 「もっちゅりん」は、もちもちとした食感を特徴とする期間限定商品で