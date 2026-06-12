イラン産原油を積載し、オマーン海域を航行していたタンカーが米軍の攻撃を受け、インド人船員3人が死亡した。ロイター通信の11日（現地時間）の報道によると、米中央軍（CENTCOM）は前日、X（旧ツイッター）に掲載した声明で、「9日午後11時14分、オマーン湾で海上封鎖措置に違反し、イランから石油を輸送しようと試みた船舶を無力化した」と明らかにした。CENTCOMは、該当の船舶がパラオ船籍のタンカー「セテベロ」であり、繰り