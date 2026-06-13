6月11日、神奈川県警は神奈川県座間市に住む高校3年生の佐藤唯来（ゆら）さんを殺害したとして、神奈川県相模原市南区に住む自称・塗装工の男（19）を殺人容疑で逮捕した。男は容疑を認めているという。各メディアによると、佐藤さんは6月10日の夕方、“元交際相手に呼び出された”と言い残して自宅を出たものの、夜になっても帰らず、同居する家族から“娘が家に帰ってこない”という旨の110番通報が。スマートフォンのGPS機能を