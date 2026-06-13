タレントのマツコ・デラックス（53）とお笑いタレント・有吉弘行（52）が12日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。家にあるのに一度も使っていないキッチン家電を明かした。有吉が「俺、あれをさ、なんとかして欲しいんだけど」と切り出し、「本当に申し訳ないんだけど食洗機。うち付いているんだけど、一回も使っていない」と語った。製品によっては予洗いが不要とされているのもある