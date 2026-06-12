裁判官、裁判員のみなさま、どうかどうか、私の娘が望む判決を下してください」北海道旭川市の無職、内田梨瑚被告（23）が、「舎弟」と呼んでいた共犯の小西優花受刑者（殺人罪などで懲役23年確定）とともに女子高校生を監禁し、市内の神居大橋の上で服を脱がせたうえ、落下させて殺害したとして、殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われている事件。6月8日に旭川地裁で開かれた公判では、被害者の遺族が意見陳述をおこなっ