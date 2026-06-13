こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した楕円銀河「ESO 306-17」です。はと座の方向、地球から約5億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した楕円銀河「ESO 306-17」（Credit: NASA, ESA and Michael West (ESO)）】ダークマターの海に浮かぶ孤独な銀河ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によると、ESO 306-17は非常に明るい巨大な楕円銀河です。その直径は約40万光年（※天文データベースSIMBADのデータにもとづく概算）にも