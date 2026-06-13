タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が11日、ファッション誌『sweet（スウィート）』の公式インスタグラムに登場。森が表紙を務める7月号の表紙ショットが公開された。トレンド水着をまといアンニュイな表情を見せている。【写真】トレンド水着をまとって…美ボディのぞかせ『sweet』7月号の表紙飾る森香澄投稿では「sweet7月号 表紙解禁 7月号のカバーを務めるのは森香澄さん 夏開きにぴったりなスイムウェアを纏って