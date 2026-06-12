全日空と日本航空は、燃料価格の高騰で5月発券分から引き上げた国際線の燃油サーチャージを、7月分からさらに引き上げると発表しました。最も高い路線は、過去最高の6万5000円です。【映像】JALとANA サーチャージ大幅引き上げ燃油サーチャージは燃料価格の変動に対応するために、航空会社が運賃とは別に徴収する料金です。2カ月ごとに見直されます。イラン情勢をうけた燃料価格の高騰で、全日空と日本航空は5月発券分から、