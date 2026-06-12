ソニーのスマートフォン「Xperia」シリーズのフラッグシップモデルとなる「Xperia 1 VIII」が6月11日に登場しました。Xperia 1 VIIIはQualcommが展開するスマートフォン向けの最上位プロセッサ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」をSoCに採用し、スペックもハイエンドスマートフォンクラスになっているとのことで、ベンチマークアプリを使ってその性能を測定してみました。Xperia 1 VIII | Xperia（エクスペリア） | ソニーhttps://www.s