男子日本代表は12日（金）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンドでFIVB世界ランキング1位のポーランド代表にフルセットで勝利。先発出場したアウトサイドヒッターの髙橋藍が『U-NEXT』のインタビューで試合を振り返った。 2大会ぶりのメダル獲得を目指している中、大会2戦目で前回王者で世界ランク1位のポーランドと激突した日本。ポーランドは一部主力が帯同