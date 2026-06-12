6月11日、女優の沢尻エリカが、アパレルブランド「EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）」のビジュアルモデルに就任したことが発表された。SNSでは、沢尻の抜群のスタイルが注目を集めている。沢尻は、EIMY ISTORIEの2026年サマーコレクションのモデルに就任し、ブランドのInstagramでさまざまな衣装をまとった姿が公開された。「EIMY ISTOIREは10周年を機にリブランディングを実施し、『周りにどう見られるかより、自分らし