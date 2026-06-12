６月上旬の夜11時過ぎ、観光客で賑わう都心エリアの裏路地にある中華居酒屋へ一組の男女が続けざまに入っていった。人目を避けるように俯（うつむ）き加減で歩くが、キャップとマスク越しにもわかる端正な顔立ちの男性は――『なにわ男子』の長尾謙杜（23）である。長尾とは対照的に、人目も憚（はば）らずに堂々と歩く女性は元『Ｅ-ｇｉｒｌｓ』の稲垣莉生（27）だ。長尾は３歳の頃に子役として芸能活動を開始し、’21年に『なに