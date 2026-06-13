【魔界村（ファミリーコンピュータ版）】 1986年6月13日発売 カプコンが1986年6月13日に発売したファミコン用ソフト「魔界村」が、本日で発売40周年を迎えた。 本作は、主人公の騎士アーサーを十字キーとジャンプ、攻撃ボタンで操作して敵のモンスターを倒していくアクションゲームで、前年に発売されたアーケード版を移植したもの。