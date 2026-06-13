2026年6月11日から7月19日まで開催される「FIFAワールドカップ2026」に関連し、偽チケットや偽グッズを扱うフィッシングサイトが大量に出現しているとして、アメリカの連邦捜査局(FBI)が詐欺に注意するよう警告を発しました。Internet Crime Complaint Center (IC3) | Threat Actors Spoofing FIFA Websites in Advance of the 2026 World Cuphttps://www.ic3.gov/PSA/2026/PSA260527FBI warns of fake FIFA websites running Worl