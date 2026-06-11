6月10日、フジテレビの新音楽番組『STAR』が低視聴率に苦しんでいると「WEB女性自身」が報じた。独特のキャラクターが人気の、同局の上垣皓太郎アナを司会に起用し、鳴り物入りでスタートさせた番組たが、回を追うごとに視聴率は低迷しているという。「4月1日の初回は平均世帯視聴率3.7％、平均個人視聴率2.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）でスタートしましたが、数字はどんどん低下し、6月4日放送の第7回は個人1.4