連載「ワールドカップ・トリビア」第2回地球規模のスポーツの祭典、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が11日（日本時間12日）に始まった。「THE ANSWER」は期間中、今さら人に聞けない素朴なギモンに回答する連載「ワールドカップ・トリビア」を展開。スポーツ新聞社の記者としてJリーグ開幕前からサッカー取材を続けてきたスペシャリスト・荻島弘一氏が、ズバリ答える。第2回は「なぜアメリカではフットボールと呼ばな