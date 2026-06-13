全48席の傍聴席からはすすり泣きが聞こえ、法壇では裁判員が目元をハンカチで拭っている。6月8日午前、北海道・旭川地裁の法廷は涙に包まれていた。【写真を見る】本当に反省しているのか…。カメラに向かって中指を突き立てる“チンピラ風”な顔つきの内田梨湖被告旭川市にある渓谷「神居古潭（かむいこたん）」の神居大橋で一昨年4月、留萌（るもい）市の女子高生（17）＝当時＝を落下させて殺害した罪などに問われた内田梨