大会2試合目の韓国対チェコの試合で空席が目立つ北中米ワールドカップが開幕したなか、スタジアムの空席問題が注目されている。英紙「ミラー」米国版は現地時間6月11日、大会初日からスタジアムに空席が目立つ事態となり、FIFAが「いきなり屈辱を味わった」と報道。FIFAによるワールドカップのチケット戦略の結果が、世界中のテレビ視聴者へ即座に明らかになったと指摘している。同紙が最も顕著な問題の証拠として挙げたのが、