現地６月12日、北中米ワールドカップの開催国アメリカとパラグアイの一戦を前に、ロサンゼルス・スタジアムで華やかな開会式が行なわれた。しかし、世界的アーティストが出演した豪華イベントにもかかわらず、ファンの視線は別の光景に向けられていた。開会式では、アメリカ出身の人気ラッパーであるフューチャーや、韓国発の人気ガールズグループ『BLACKPINK』のメンバーであるリサらがパフォーマンスを披露。音楽と演出で大