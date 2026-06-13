木原官房長官は、秘書官が経済産業省に在籍中、公費出張した際、知人女性と複数回ホテルで過ごしていたと明らかにしました。中道改革連合長妻昭議員「経済産業省在籍時ですが、ホテルには内緒で妻ではない女性と一緒に2人で宿泊した。これは事実でしょうか」木原官房長官「それは私の秘書官でございます。ホテルで朝まで知人（女性）と過ごしたと」宿泊料金を1人分しか支払っていなかったのではないかと追及されると…中道改革連