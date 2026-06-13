近年、SNSを通じて実行犯を募集し、強盗や特殊詐欺に加担させる「闇バイト」が社会問題化しています。最近でも、高校生らの関与が疑われる強盗殺人事件が栃木で起き、凶悪化の一途をたどっているように見えます。そもそも「バイト」という手軽な言葉が、犯罪への心理的ハードルを下げているのではないか。そんな指摘も出てくるようになりました。そこで今回、弁護士ドットコムニュースは、「闇バイト」に代わる新しい呼称を読者か