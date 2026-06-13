東北楽天ゴールデンイーグルスは10日、成績不振のため三木肇監督が休養し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行として同日の巨人戦（楽天モバイル）から指揮を執ることを発表した。新たな指揮官の下で再スタートを切ったが、チーム再建への道は険しいと言わざるを得ない。「楽天は球団フロントが選手の起用法に介入する」という情報が球界で出回っているため、来季の監督の選定は難航する可能性が高いとみられる。最下位に低迷し、現