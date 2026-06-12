6月7日、「週刊文春」に熱愛が報じられたアイドルグループ「なにわ男子」のメンバーの長尾謙杜。トップアイドルの熱愛報道にファンに悲鳴があがっていた。それから約1週間が経とうとしているが、その波紋は収まることを知らない。同誌では、長尾のお相手は、元E-girlsの稲垣莉生と報じられた。2人は、それぞれ別にサッカー日本代表対アイスランド代表の親善試合を会場で観戦。試合終了後に、同じ高級マンションへと帰宅したと