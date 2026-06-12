豊富なカラーバリエーションに、菊の御紋があしらわれた財布。知る人ぞ知る銘品、通称「皇居財布」です。人気になりすぎたため、一時的に販売を中止していましたが、12日からインターネット抽選による待望の事前申し込みが始まったのです。もともと皇居の売店などで限定販売されていた皇居財布。しかし2025年、SNSなどで人気が爆発。当時、皇居周辺には開園前から約1000人が集まるなど大きな注目を浴びました。販売を行う菊葉文化