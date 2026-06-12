札幌にあるウリ信用組合は2026年6月12日、元役員による14億円の顧客預金着服などの不祥事が発生していたにもかかわらず、事実を隠蔽したなどとして、金融庁から業務の一部停止命令を受けたことを明らかにしました。不祥事が明らかになったのは、札幌にあるにウリ信用組合です。元役員が複数の顧客の預金など14億円を着服し、私的に使ったり、第三者に流用したりしていました。そのほか、職員による4件の不祥事があったにもかかわら