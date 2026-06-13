ふるさと納税制度を巡り、仲介業者への手数料などの経費負担に伴い、２０２４年度の自治体全体の決算で約８６３億円の赤字となったことが会計検査院の調査でわかった。ふるさと納税の寄付額が増加する中、経費も増えており、検査院は自治体の財源不足を補う国の財政にも影響する恐れがあると指摘している。検査院によると、２４年度はふるさと納税で、自治体全体に計約１兆２７２７億円が寄付された。しかし、ここから住民税の