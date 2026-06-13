稽古前のテーブルワークにも必死に取り組む「座学は苦手だった」俳優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が、きのう12日より東京・THEATER MILANO-Zaにて開幕した。これに先立ち、公開ゲネプロと取材会が行われ、渡辺が会見冒頭で報道陣に“まさかの謝罪”をする一幕があり、会場を笑わせた。【写真多数】笑顔がメロい！ゲネプロではフライングや殺陣も披露した渡辺翔太名作