山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月11日（木）に放送された同番組には、MEGUMIと片山友希がゲスト出演した。MEGUMIは、過去の恋愛での教訓を語り…。【映像】恋人の浮気現場に遭遇…22歳学生の秘話にMEGUMI「男の子って優しい」番組では、失恋・離婚を経て新たな幸せを掴み取るための“あざと逆転恋愛術”をテーマにトークを展開。山里が「過去