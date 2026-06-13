ガーナ代表MFトーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）がカナダ入国を認められず、FIFAワールドカップ2026・グループステージL第1節パナマ代表戦を欠場するようだ。12日、イギリスメディア『BBC』が報じた。報道によると、パルティはカナダ政府によりビザの申請が却下されたため、アメリカのボストンにあるガーナのトレーニング拠点から渡航できないとのこと。パルティは現在、アーセナル在籍期間中の2021年から2022年に