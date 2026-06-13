ボスニア・ヘルツェゴビナ代表DFセアド・コラシナツ（アタランタ／イタリア）がFIFAワールドカップ2026で見せた神がかり的なプレーが話題を呼んでいる。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表はW杯グループB第1節でカナダ代表と対戦。先制して迎えた53分、カナダの見事なパスワークに翻弄されて絶体絶命のピンチを迎えた。ゴール前で相手DFリッチー・ラリアが放ったシュートはGKニコラ・ヴァシリの脇の下を抜けたが、その奥でカバーに