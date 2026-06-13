12日午後8時半ごろ、宮城県塩釜市北浜4丁目の交差点で横断歩道を渡っていた同市の男子高校生（16）が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。塩釜署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、車を運転していた会社員の男（19）＝同県七ケ浜町＝を現行犯逮捕した。過失致死容疑に切り替えて詳しい状況を調べる。署によると、いずれも青信号で車は右折中だったとみられる。現場はJR東塩釜駅から南西約300メート