「本当に忘れられないドラマになりました」6月10日放送の『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（NHKラジオ第1）で、こう語ったのは大竹しのぶ（68）。’24年7月から9月にかけて放送された出演ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）を振り返り、共演した主演のSnow Man・目黒蓮（29）とのエピソードを明かした。「目黒さんは本ドラマで初の父親役に挑戦しましたが、体調不良を理由に撮影期間中だった同年8月15日から23日まで