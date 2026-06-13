FIFAワールドカップ2026に向けた準備を進めているイングランド代表がトレーニング用具の盗難被害に遭ったようだ。13日、イギリスメディア『BBC』や同紙『ミラー』、同『デイリーメール』などが伝えている。マイアミでプレキャンプを行っていたイングランド代表は17日にクロアチア代表との初戦を控えており、今後少なくとも3週間を過ごす予定のミズーリ州のスウォープ・サッカー・ビレッジに移動し、13日には同箇所で初めてトレ