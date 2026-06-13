「そんなこと言ってええの……?」お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が、“人生観が変わった”先輩芸人の一言を明かした――。後藤輝基○「え? そんなんで? と思うかもしれないですけど…」3日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に、ゲスト出演した後藤。影響を受けた先輩芸人を聞かれると、「芸人の人生観がちょっと変わった言葉が1個ある。え? そんなんで? と思うか