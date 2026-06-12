前作衣装で登場、カツラはニューバージョンに9人組グループ・Snow Manの向井康二が、人気アニメの実写映画化第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（きょう12日公開）に「旧・おそ松」として登場することが発表された。向井は前作『おそ松さん』で長男・おそ松役を演じた。【写真】”おそ松”姿でTGCランウェイ！ラウールポーズを決めた前作出演時の向井康二2022年にSnow Man主演で公開された、映画『おそ松さん