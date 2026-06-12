義母との関係に悩む声は少なくありません。ときに義母の言動に矛盾を感じ、戸惑うケースもあるようです。今回の投稿者さんが感じたのも、まさにその違和感でした。『嫁にはしつこく顔見せを要求してヒステリーも起こしていたのに、疎遠になったらパタリとなくなった。一方で旦那には「ムリして顔を見せなくていいよ」と言う』さらに荷物が届いたという連絡ひとつ取っても、嫁には「荷物が届いたら連絡は当たり前」と厳しく求める一