中国で、25歳になっても赤ちゃんのような体格のまま成長が止まっている男性がオンラインで話題となっている。11日（現地時間）、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国湖南省に住む王軍明さんは今年25歳だが、身長は66センチしかなく、知能も幼い子ども程度の水準だという。家族は彼を「赤ちゃん」と呼びながら世話をしている。この話は、21歳の妹・小玲さんがSNSを通じて兄との日常を公開したことで知ら