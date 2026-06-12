ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は2026年6月12日にXで、モスバーガーの名を騙った「ハンバーガーづくり体験イベント」の偽のネット広告が確認されたとして、注意喚起した。企業によるこうした偽サイトや広告への注意喚起が相次いでいる。モスバーガー「広告をクリックしないようご注意ください」モスバーガー公式Xは、モスバーガーの名前を騙った「『店舗でハンバーガーづくり体験イベントを全国で開催する』という旨の詐欺