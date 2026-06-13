PayPay請求書払いで自動車税を納付すると、コンビニや金融機関の窓口で支払ったときのような紙の領収印付き納税証明書は手元に残りません。そのため、「車検で必要なのでは」と不安になる人もいるでしょう。 現在は、普通自動車では納税状況をオンラインで確認できる仕組みがあり、多くの場合、紙の納税証明書を提示しなくても車検を受けられます。ただし、納付直後や軽自動車では注意が必要です。 普通自動車は紙