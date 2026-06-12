高市首相と自民党の小野寺税調会長が12日に会談し、飲食料品の2年間限定の消費税減税をめぐり、意見交換したことがわかりました。政府内では現在、来年4月から消費税の税率を1％に引き下げる案の本格的な検討が行われています。小野寺氏は消費税減税のあり方などを議論する「社会保障国民会議」で議長を務めていて、12日、首相官邸を訪れ高市首相と会談しました。関係者によりますと、12日の会談では、小野寺氏が高市首相に対し、